Ünlüler de Ekrem İmamoğlu Sessizliğini Bozdu: 'Artık Hiç Birimiz Güvende Değiliz'

Cumhuriyet Halk Partisi, 23 Mart tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime hazırlanırken, adaylığını resmen ilan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması gündem olmuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun siyaset camiasında tartışılan diploması hakkında dün akşam flaş bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun diploması “yokluk ve açık hata” gerekçeleriyle iptal edildi.

Ekrem İmamoğlu’nun dün diplomasının iptal edilmesinin ardından sabah saatlerinde flaş bir gelişme daha yaşandı.

EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB’ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 isim hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan gözaltı kararı verildiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilerek gözaltına alınmasına siyasi isimlerden sonra ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ YAĞDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ünlü isimlerden gelen tepkiler şöyle:

Fazıl Say: ‘İmamoğlu’na gözaltı. Türkiye endişeli…’

Levent Üzümcü: ‘Demokrasi ne güzel bir şey değil mi?’

Mustafa Sandal: Siyah bir ekran paylaştı.

Oğuzhan Uğur: ‘Diploma değil, hukuk devleti iptal oldu’

‘HİÇ BİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ’

Melek Mosso: ‘Artık hiç birimiz güvende değiliz ve hiç bir şeyimiz garanti değil’

Berna Laçin: ‘35 sene önceye dönük idari mahkeme filan da oluyor yani, hani insanlık suçu terör vs. değilse belirli sene içinde yaptırım olur diye bilirdik. Yeni Türkiye’

‘İNSANLAR BOŞUNA MI OKUYOR?

Armağan Çağlayan: ’Bir şey soracağım. Televizyonlarda herkes bu konuyu tartışıyor. Fakat şöyle bir durum var ki. Bu konu hukuksal bir konu. Mesela birisine beyin ameliyatı yapılsın mı yapılmasın mı diye bir tartışma olsa bizler de görüş bildirecek miyiz? Tıp nasıl uzmanlık isterse, hukuk da uzmanlık ister. Herkes fikir söyleyemez. En azından temel hukuk ilkelerini bilmek gerekir fikir söylemek için. Birisi çıkmış diyor ki “müktesap hak” diyemezsin. Alla alla. İnsanlar boşuna mı okuyor dört yıl’

Kaynak: Haber Merkezi