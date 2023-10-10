Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi

İş insanı Zafer A., eski milli voleybolcu Duygu Bal'a sosyal medyadan, "Bu kadın, şu ada yarışmasındaki travesti görünümlü olan değil mi?" yorumunda bulundu. Bal, yorumu affetmedi, 'hakaret davası' açtı.

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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 1

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski voleybolcu Duygu Bal oldukça popüler bir isim. Bir dönem Survivor'da da yarışan başarılı sporcu kendisine gelen bir yorumu affetmedi.

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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 2

Avukatı aracılığı ile sosyal medya platformu X üzerinden bir gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketinde yönetim kurulu başkanı olan Zafer A. adlı iş insanının hakaret ettiğini belirten Bal, suç duyurusunda bulundu.

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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 3

Sabah'ta yer alan habere göre; saldırıların onur, şeref, haysiyet ve saygınlığına yönelik olduğu ifade edilen dilekçede, Zafer A. adlı kullanıcının X hesabından Duygu Bal'a, "Bu kadın şu ada yarışmasındaki travesti görünümlü olan değil mi?" yazdığı görüldü.

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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 4

Söz konusu hakaretin Bal'ın fikir özgürlüğü kapsamında ortaya koyduğu ifadelere yönelik olduğu kaydedildi. Suç unsuru yorumun yeni fark edilmesiyle şikayet edildiği aktarıldı.

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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 5

TARAFLAR UZLAŞAMADI

İfadesi alınan şüpheli iş insanı Zafer A., hesabın kendisine ait olduğunu ancak hakaret içeren yorumu kendisinin yapmadığını ve Duygu Bal'ı da tanımadığını öne sürdü.

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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 6

Taraflar uzlaşamadı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı. Savcılık, şüphelinin alınan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak böyle bir yorum yapmadığını savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini belirtti.

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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 7

"Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 8
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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 9
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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 10
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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 11
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Ünlü voleybolcu 'travesti' yorumunu affetmedi, iş insanını mahkemeye verdi - Resim: 12
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