Ünlü Türkücü Türkiye'yi Terk Etmişti... Sevenlerinden Dua İstedi

Ünlü türkücü Seher Dilovan, sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Türkücü Dilovan sevenlerinden dua istedi...

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Ünlü Türkücü Türkiye'yi Terk Etmişti... Sevenlerinden Dua İstedi

Uzun yıllardır İsviçre'ye yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Seher Dilovan, "Dualarınıza ihtiyacım var" dedi.

Sağlık sorunları hakkında bilgi veren Seher Dilovan şunları söyledi:

"Jinekolojik anlamda çok ciddi bir sıkıntı başıma geldi ve Cenevre’de beni hastaneye zor yetiştirdiler. Gerçekten sıkıntılı anlardı. Bu rahatsızlığım biraz daha uzun sürse acilen ameliyata alınabilirdim. Yine ameliyat olacağım. Bu kesin. Daha önce de ameliyat olmuştum. Sezaryen olmuştum, safra kesesi… Yine bir ameliyat olmam gerekecek. İnşallah iyi geçer. Acaba Türkiye’de mi olsam diye düşündüm. Burada eylül gibi ameliyat olacağım. O yüzden dualarınıza ihtiyacım var. Korkunç bir durum yok. Şifa dileyenlere teşekkür ediyorum. Beni bilirsiniz. Enerjik biriyim. Kendimi ihmal etmiş olabilirim, etmemek gerekiyor…"

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