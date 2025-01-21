Ünlü Sunucu Yaşadığı İstismarı Anlattı! 'Sadece 9 Yaşındaydım'

ABD'de Dancing with the Stars programıyla tanınan ünlü dansçı ve sunucu Cheryl Burke, çocukluğunda yaşanan cinsel istismarı anlattı. Bir podcaste konuk olan 40 yaşındaki televizyon yıldızı, kendisinin ve üvey kız kardeşinin bir aile dostu tarafından istismara uğradığını ve failin mahkemesinde tanıklık yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Cheryl Burke, "İkimiz de aynı kişi tarafından, bizimle ilgilenen biri tarafından cinsel tacize uğruyorduk. Sonra kız kardeşimin en yakın arkadaşı eve koşup annesine anlattı. O adamın mahkum edilmesinin nedeni buydu, üstelik ömür boyu hapis yatması gerekiyordu ama çıktı. Ben de 9 yaşındayken mahkemede ifade verdim" diye konuştu.

'ANNEMİN GELMESİNE İZİN VERMEDİLER'

Yaşadığı travmatik deneyimin kendisi için ne kadar zor olduğunu anlatan Burke, "Önümde oturan o adamla ifade verdiğim zamanı asla unutmayacağım. Annemin benimle gelmesine bile izin vermediler, ki bu bir saçmalıktı . Dokuz yaşındaydım ve kendi kendime 'Bu saçmalığı uyduruyor muyum' diye düşünüyordum" dedi.

'ONU AFFETMİYORUM'

Travmayla nasıl mücadele ettiği ve şu anda nasıl hissettiği hakkında ise ünlü televizyon yıldızı, "Hayatımın bu kısmıyla işim bitmiş değil. Ama o kişiye duyduğum öfkeyle başa çıkmaya çalışırken yavaş yavaş ölüyormuşum gibi hissettim, bu yüzden bir tür barışın gerçekleşmesi gerekiyordu. Herhangi bir şekilde eylemin affedilmesi değil, ama 'Tamam, bu adam hastaydı' gibi bir durum yaratmak zorundaydım. Ama onu ben affetmiyorum. İnsanların bunu yanlış anlamasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi