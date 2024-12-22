Ünlü Şarkıcının Acı Günü! Murat Kekilli’nin Annesi Vefat Etti

Bu Akşam Ölürüm, Seni Çılgın, Salını Salını, Kara Gözlüm, Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Murat Kekilli'yi kahreden haber geldi.

ANNESİNİ KAYBETTİ

2019 yılında babasını kaybeden ünlü sanatçı Murat Kekilli bu kez de anne acısıyla sarsıldı Annesini kaybeden Kekilli, acı haberi sosyal medya heabından duyurdu.

Kekilli vefat duyurusunu, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka KEKİLLİ Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun." notuyla paylaştı. Ünlü sanatçıya hayranları binlerce taziye mesajı yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi