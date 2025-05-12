Ünlü Şarkıcı Sıla Altın Vize İçin Servet Harcadı! Atina’da Dudak Uçuklatan Rakama Ev Satın Aldı

HANGİ ÜNLÜLER EV ALDI?

250 bin-800 bin Euro arasında Yunanistan’dan ev satın alarak altın vizeye kavuşan ünlü isimler arasında Seda Bakan, Demet Özdemir, Kıvanç Tatlıtuğ, Seda Sayan, Erol Evgin ve Linet gibi isimlerin olduğu biliniyor.