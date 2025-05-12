Ünlü Şarkıcı Sıla Altın Vize İçin Servet Harcadı! Atina’da Dudak Uçuklatan Rakama Ev Satın Aldı
Ev almak isteyen ünlü isimlerin son yıllardaki ilk rotası Yunanistan’ı gözüne kestiren isimler arasında ünlü şarkıcı Sıla da eklendi. Sıla’nın ‘altın vize’ alabilmek için Atina’dan 800 bin Euro değerinde, 120 metrekarelik bir daire satın aldığı iddia edildi.
Kaynak: Posta gazetesi
Yüksek enflasyon sonrasında Türkiye’de cep yakan fiyatlar ünlü isimleri de yurt dışına yönlendirdi. Aleyna Tilki, Kıvanç Tatlıtuğ gibi popüler isimlerin yurt dışına taşınmasının ardından, taşınmasa da ev alan isimlerin giderek arttı.
ATİNA’DA DUDAK UÇUKLATAN RAKAMA EV
Posta'da yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun Yunanistan’ın Atina şehrinden 120 metrekarelik 800 bin Euro değerinde bir ev satın aldığı iddia edildi.
Oyuncu İlker Kaleli ile 4 yıldır aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu’ndan söz konusu iddiaya ilişkin ise bir açıklama gelmedi. Gençoğlu’nun yaz tatillerini Atina’da geçireceği öngörüldü.
HANGİ ÜNLÜLER EV ALDI?
250 bin-800 bin Euro arasında Yunanistan’dan ev satın alarak altın vizeye kavuşan ünlü isimler arasında Seda Bakan, Demet Özdemir, Kıvanç Tatlıtuğ, Seda Sayan, Erol Evgin ve Linet gibi isimlerin olduğu biliniyor.