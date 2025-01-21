Ünlü Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ve Kızı da Kartalkaya'da Tatildeydi: Hayatının Şokunu Yaşadı, İlk Açıklama Geldi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Faciada en az 10 vatandaş hayatını kaybetti. Yarıyıl tatili için 8 yaşındaki kızıyla birlikte Bolu Kartalkaya'da olan Mahsun Kırmızıgül de sevenlerini korkuttu. Faciadan bir gün önce sosyal medya hesabından kayak yaptığı anları paylaşan Mahsun Kırmızıgül'ün hayranları endişe dolu anlar yaşadı.

Kaynak: Habertürk