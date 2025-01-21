Ünlü Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ve Kızı da Kartalkaya'da Tatildeydi: Hayatının Şokunu Yaşadı, İlk Açıklama Geldi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki faciada çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül ve kızının da yangın esnasında Kartalkaya'da olduğu ortaya çıktı. Mahsun Kırmızıgül'ün sevenleri endişe dolu anlar yaşarken iyi haber geldi. İşte detaylar...

Kaynak: Habertürk

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Ünlü Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ve Kızı da Kartalkaya'da Tatildeydi: Hayatının Şokunu Yaşadı, İlk Açıklama Geldi - Resim: 1

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Faciada en az 10 vatandaş hayatını kaybetti. Yarıyıl tatili için 8 yaşındaki kızıyla birlikte Bolu Kartalkaya'da olan Mahsun Kırmızıgül de sevenlerini korkuttu. Faciadan bir gün önce sosyal medya hesabından kayak yaptığı anları paylaşan Mahsun Kırmızıgül'ün hayranları endişe dolu anlar yaşadı.

Kaynak: Habertürk

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