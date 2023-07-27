Ünlü şarkıcı, ev sahibi ile mahkemelik oldu: 'Kirasını ödememeyi alışkanlık haline getirdi'
Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Ülker'in yaşadığı evin kirasını ödemediği gerekçesiyle bir kez daha mahkemelik oldu. Kutsi için haciz ve tahliye talebiyle icra takibi başlatıldı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin başı ev sahibiyle derde girdi. 2019 yılında evlendiği, şu anda boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Ülker'in yaşadığı İstanbul Maltepe'deki evin sahibi Zehra Işıklı, Kutsi'yi mahkemeye verdi.
TAHLİYE DAVASI AÇILDI
Kutsi'nin evden ayrılmasından sonra eşinin oturmaya devam ettiği İstanbul Maltepe'deki konutun kirasını ödemediği için mal sahibi tarafından tahliye davası açıldı. İstanbul Anadolu İcra Hukuk Mahkemesi'ne ev sahibi Zehra Işıklı tarafından açılan davada kira akdinin feshi ile süresinde kira borcunu ödemeyen Kutsi'nin tahliyesine karar verilmesi istendi.
KUTSİ İÇİN 20 BİN TL'LİK İCRA TAKİBİ
Dava dilekçesinde Kutsi'nin ev sahibi ile yaşadığı süreç iddialara göre şöyle anlatıldı: "Kutsi Karadoğan, Zehra Işıklı'ya ait İstanbul Maltepe'deki konutu Haziran 2021'de aylık 10 bin TL'ye kiraladı. Kutsi, Ağustos 2022-Eylül 2022 aylarına ait kira bedellerini tüm ikazlara rağmen ödemeyince Zehra Işıklı avukatı Levent Yazıcı aracılığıyla İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü'nde 20 bin TL'lik icra takibi başlattı.
Ödeme emri Kutsi'nin Maltepe'deki evine tebliğe çıkartıldı ancak tebliğ edilemedi. Bunun üzerine ödeme emri Kutsi'nin Mernis adresine gönderildi ancak yine de ödeme emri geri döndü."