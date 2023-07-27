Ünlü şarkıcı, ev sahibi ile mahkemelik oldu: 'Kirasını ödememeyi alışkanlık haline getirdi'

KUTSİ İÇİN 20 BİN TL'LİK İCRA TAKİBİ

Dava dilekçesinde Kutsi'nin ev sahibi ile yaşadığı süreç iddialara göre şöyle anlatıldı: "Kutsi Karadoğan, Zehra Işıklı'ya ait İstanbul Maltepe'deki konutu Haziran 2021'de aylık 10 bin TL'ye kiraladı. Kutsi, Ağustos 2022-Eylül 2022 aylarına ait kira bedellerini tüm ikazlara rağmen ödemeyince Zehra Işıklı avukatı Levent Yazıcı aracılığıyla İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü'nde 20 bin TL'lik icra takibi başlattı.