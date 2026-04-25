Ünlü Rapçi Killa Hakan'ın Hayatı Film Oluyor

Türk rap müziğinin ikonik isimlerinden Killa Hakan’ın hayatı sinemaya uyarlanıyor. Ünlü sanatçı, kendi yaşam hikayesini anlatacak “Duvarın Ötesinde Killa Hakan” filmi için Almanya’dan İstanbul’a gelerek projeye resmen dahil oldu.

TÜRK RAP TARİHİNDE BİR İLK

Killa Hakan’ın hayatını merkezine alan yapım, Türkiye’de çekilen ilk rap biyografi filmi olma özelliğini taşıyor. Projenin, hem müzik hem de sinema dünyasında dikkat çekici bir etki yaratması bekleniyor.

Film için imzalar, İstanbul’un simge mekanlarından Atlas Sineması’nda düzenlenen toplantıda atıldı. Killa Hakan, yapımcı Emre Oskay ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak projeye ilişkin merak edilenleri paylaştı.

VİZYON TARİHİ AÇIKLANDI

Hazırlık sürecinin devam ettiğini belirten yapımcı Emre Oskay, filmin 2027 yılının başlarında hem Türkiye’de hem de Avrupa’da izleyiciyle buluşmasının planlandığını açıkladı. Açıklama sonrası proje, özellikle rap müzik dinleyicileri arasında büyük heyecan yarattı.

“HAYATIMIN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ”

Filmle ilgili duygularını paylaşan Killa Hakan, Almanya’da doğmuş bir işçi çocuğu olarak büyüdüğünü ancak her zaman kendisini Türkiye’ye ait hissettiğini dile getirdi. Yaşadığı hayatın iniş çıkışlarını beyaz perdeye aktarmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını vurgulayan sanatçı, izleyicilerin hikayesini izleyerek daha iyi anlayacağını ifade etti.

Uzun süredir hayalini kurduğu bu projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu belirten Killa Hakan, “Duvarın Ötesinde Killa Hakan” filminin kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi