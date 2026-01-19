Ünlü Psikolog Esra Ezmeci’ye Hapis Cezası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Psikolog, yazar ve sunucu Esra Ezmeci’nin İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ofisinde yer alan tabelada “klinik psikolog” unvanını kullandığı belirlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Ezmeci’nin bu unvanı kullanmasına olanak sağlayacak bir diplomaya sahip olmadığı tespit edildi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Denetimlerin ardından yetkililer suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Savcılık, Esra Ezmeci hakkında soruşturma başlatarak iddianame düzenledi. İddianamede, Ezmeci’nin yetkisi bulunmamasına rağmen farklı bir mesleki unvan kullandığı vurgulandı.

‘UNVANI KULLANMADIM’ SAVUNMASI

Son TV’de yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ezmeci, klinik psikoloji alanında dersler aldığını ve bu alanda yüksek lisans yaptığını ileri sürdü. Ezmeci, “klinik psikolog” unvanını kullanmadığını savundu. Savcılık, ofis tabelasında yer alan ifadeyi suç unsuru olarak değerlendirdi.

MAHKEME CEZAYI AÇIKLADI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Esra Ezmeci’yi “Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun” kapsamında suçlu buldu. Mahkeme, Ezmeci hakkında 10 ay hapis cezasına hükmetti. Ayrıca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verildi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Esra Ezmeci, yerel mahkemenin verdiği karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı.

Kaynak: Son TV