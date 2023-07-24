Ünlü oyuncuya akılalmaz tehditler: "Benimle buluşmazsan aileni öldürürüm"
Ünlü oyuncu Cemre Baysel'in kendisini ve ailesini tehdit eden takıntılı erkekle başı dertte. Baysel'in kişisel bilgilerini ele geçiren şahıs, ünlü oyuncuyu kendisiyle buluşmaya zorladı ve eğer buluşmazsa ailesine zarar vereceğini söyledi.
Ünlü oyuncu Cemre Baysel, kendisini kaçıracağını söyleyerek hayatını kabusa çeviren takıntılı erkeği şikayet etti.
Ünlü oyuncu, 'Tüm kişisel bilgilerimi ele geçirmiş. Adresimi, kimlik numaramı ve ailemle ilgili her şeyi biliyor. Onunla istediği zaman buluşmazsam Ailemi öldüreceğini söylüyor. Yardım edin' dedi.
Ünlü oyuncu Cemre Baysel'i geçtiğimiz günlerde cep telefonundan tanımadığı bir numara aradı. Yurt dışına ait gibi görünen numarayı açmayan genç kadına bu kez aynı numaradan mesajlar gelmeyi başladı.
Kendisine aşık olduğunu ve buluşmak istediğini belirten şekilde mesajlar atan numarayı engelleyen genç oyuncu, farklı numaralardan aranmaya ve benzer mesajlar almaya devam etti.