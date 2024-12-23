Ünlü Oyuncularla Anlaşma Sağlanmıştı... Merakla Beklenen 'Halef' Dizisi Rafa Kaldırıldı
OGM Pictures ve FARO ortak yapımı, Tunahan Kurt’un hikâyesini yazdığı ve Sinan Öztürk’ün yöneteceği "Halef" dizisi, beklenmedik bir kararla şimdilik rafa kaldırıldı. Dizinin hazırlıkları sürerken oyuncu kadrosuyla ilgili anlaşmalar da büyük ölçüde tamamlanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Halef dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomik krizin reklam gelirlerini düşürmesi ve diziye dair zamanlama planındaki değişiklikler nedeniyle yapım beklemeye alındı.
Esenler Otogarı’nda geçen bir güç savaşı ve aile bağlarını sorgulayan hikâyesiyle dikkat çeken projede, Ercan Kesal "Zaro Karslı" rolü için anlaşma sağlamıştı.
Akın Akınözü ise başrolde "Timur" rolüne hayat verecekti.
Ayrıca Devrim Özkan, "Reyhan" rolü için imza aşamasına gelmişti. Tansu Biçer, Hazal Türesan, ve Derya Karadaş gibi tanınmış isimler de kadroda yer alıyordu.
Tüm hazırlık sürecine rağmen, ekonomik koşullar ve zamanlama sıkıntıları nedeniyle çekimler ve yayın takvimi durduruldu. Dizinin geleceğiyle ilgili yeni gelişmelerin izleyicilerle paylaşılacağı belirtildi.