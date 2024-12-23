Ünlü Oyuncularla Anlaşma Sağlanmıştı... Merakla Beklenen 'Halef' Dizisi Rafa Kaldırıldı

Ayrıca Devrim Özkan, "Reyhan" rolü için imza aşamasına gelmişti. Tansu Biçer, Hazal Türesan, ve Derya Karadaş gibi tanınmış isimler de kadroda yer alıyordu.

Tüm hazırlık sürecine rağmen, ekonomik koşullar ve zamanlama sıkıntıları nedeniyle çekimler ve yayın takvimi durduruldu. Dizinin geleceğiyle ilgili yeni gelişmelerin izleyicilerle paylaşılacağı belirtildi.