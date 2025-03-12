Ünlü Oyuncudan Korkutan Haber! Kalp Krizi Geçirdi
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un kendi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener'den sevenlerini korkutan haber geldi. Gülener'in kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Reha Muhtar ile yaşadığı velayet kavgalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener'den üzen bir haber geldi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
tv100'den Gizem İnci'nin haberine göre; Gülener, evinde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılaraj tedavi altına alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Gülener'in bir süre daha hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmesi bekleniyor.
Kaynak: tv100
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