Ünlü Oyuncudan Korkutan Haber! Kalp Krizi Geçirdi

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un kendi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener'den sevenlerini korkutan haber geldi. Gülener'in kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Ünlü Oyuncudan Korkutan Haber! Kalp Krizi Geçirdi

Reha Muhtar ile yaşadığı velayet kavgalarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Deniz Uğur'un eşi Erdinç Gülener'den üzen bir haber geldi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

tv100'den Gizem İnci'nin haberine göre; Gülener, evinde kalp krizi geçirdi. Ünlü oyuncu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılaraj tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Gülener'in bir süre daha hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: tv100

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