Ünlü Oyuncu Yıldız Asyalı'dan Şoke Eden Açıklama: ‘Kocam Tarafından Darbedildim’

Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve Hayat Bilgisi dizileriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Yıldız Asyalı, geçtiğimiz aylarda yaptığı sürpriz nikahla gündeme gelmişti.

41 yaşındaki oyuncu, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sessiz sedasız evlenmiş ve haberi sosyal medya hesabından "Evlendik" notuyla duyurmuştu. Çiftin düğün yapmama nedeni de yine Asyalı tarafından açıklanmıştı.

Oyuncu, büyüklerinin sağlık sorunları nedeniyle sade bir nikâh tercih ettiklerini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Kısa bir açıklama gelsin: Ailemizin büyüklerinin sağlık sorunlarından dolayı aramızda nikah yaptık. Zor süreçlerden geçen büyüklerimiz için. Sağlıklarına kavuştuklarında gereği yapılacaktır. Sevgiler"

YENİ AÇIKLAMASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Yıldız Asyalı sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla magazin gündemini sarstı. Oyuncu, eşiyle ilgili çarpıcı açıklamada bulundu.

'KOCAM TARAFINDAN DARBEDİLDİM'

Asyalı, yaptığı paylaşımda eşinden şiddet gördüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu, iddiasını desteklemek amacıyla bazı fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaştı. Asyalı, paylaşımına, "Kocam tarafından darbedildim” notunu ekledi. Asyalı’nın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, takipçileri de oyuncuya destek mesajları yağdırdı.

