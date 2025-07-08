Ünlü Oyuncu Yasemin Allen Kaya’dan Ayrılık Sonrası Sürpriz Hamle! Beğeni Butonu Çöktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kısa süre önce Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil olan oyuncu Yasemin Kay Allen’in eski FBI Ajanı sevgilisi Erdal Kaya ile ayrılık sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

ARKA S0KAKLAR’A DAHİL OLMUŞTU

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Komiser Gökçe Kurt karakteriyle Arka Sokaklar ekibinin arasına katılmış, setteki ilk fotoğrafı büyük beğeni toplamıştı. Allen’in 'Amerikalı Aynasız' lakaplı eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan atış eğitimi aldığı söylenmişti.

HEMEN TATİLE ÇIKTI

Bir süre önce eski FBI ajanı Erdal Kaya ile ilişkilerine ikinci bir şans veren Yasemin Kay Allen ayrılığın ardından tatile çıktı.

AYRILIK SONRASI HAMLE

Yasemin Kay Allen, tatildeki mutlu anlarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı. Güzel oyuncunun sahildeki mutluluğu fotoğraflara da yansıdı. Takipçilerinin beğeni yağdırdığı pozlar, ‘Allen eski sevgilisine gönderme mi yapıyor?’ dedirtti.