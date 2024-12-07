Ünlü Oyuncu Evinde Ölü Bulundu: Son Paylaşımı Dikkat Çekti
Japon sinemasının ve müzik dünyasının parlayan yıldızı Miho Nakayama, evinde ölü bulundu. Nakayama'nın ölümünden bir gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Yerel medyada yer alan haberlere göre, 1980'ler ve 1990'larda Japonya'nın en güzel kadını olarak anılan Miho Nakayama banyoda ölü bulundu. 54 yaşındaki oyuncu ve şarkıcının banyoda oturur pozisyonda ve öne doğru eğilmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi. İlk incelemelere göre ölüm nedeni olarak boğulma ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.
14 yaşında başladığı sanat hayatında birçok başarıya imza atan Nakayama, özellikle 1995 yapımı "Aşk Mektubu" filmiyle uluslararası üne kavuşmuş ve birçok ödül kazanmıştı. Hem oyunculuk hem de müzik alanında başarılı olan Nakayama, geniş bir hayran kitlesine sahipti.
SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Ölümünden bir gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Fransız sanatçı Louise Bourgeois'in bir eserini paylaşan Nakayama, "Cehenneme gidip geri döndüm. Ve size söylemeliyim ki bu harikaydı" yazılı eseri paylaştı. Altına ise, "Son birkaç gündür öyle depresiftim ki sadece sergiye birlikte gittiğim arkadaşımla konuşabildim" notunu ekledi.