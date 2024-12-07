Ünlü Oyuncu Evinde Ölü Bulundu: Son Paylaşımı Dikkat Çekti

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ölümünden bir gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşım, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Fransız sanatçı Louise Bourgeois'in bir eserini paylaşan Nakayama, "Cehenneme gidip geri döndüm. Ve size söylemeliyim ki bu harikaydı" yazılı eseri paylaştı. Altına ise, "Son birkaç gündür öyle depresiftim ki sadece sergiye birlikte gittiğim arkadaşımla konuşabildim" notunu ekledi.