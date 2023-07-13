Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Organ nakli bekliyor

Yeni projesinde oynayacağı rolü için 5-6 kilo vermeyi hedefleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan sağlık sorunları sebebiyle 17 kilo birden verdi. Fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.

Son Güncelleme:
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Organ nakli bekliyor - Resim: 1

Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan canlandıracağı rol için diyete girdi. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.

1 8
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Organ nakli bekliyor - Resim: 2

Diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü. 

2 8
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Organ nakli bekliyor - Resim: 3

Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı olduğunu dile getirdi.

3 8
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Organ nakli bekliyor - Resim: 4

Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, “9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor” dediği öğrenildi.

4 8