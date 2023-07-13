Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber: Organ nakli bekliyor
Yeni projesinde oynayacağı rolü için 5-6 kilo vermeyi hedefleyen ünlü oyuncu Ufuk Özkan sağlık sorunları sebebiyle 17 kilo birden verdi. Fazla kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.
Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan canlandıracağı rol için diyete girdi. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.
Diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.
Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı olduğunu dile getirdi.
Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, “9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor” dediği öğrenildi.