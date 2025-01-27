Pelin Karahan'dan Eşi Bedri Güntay Hakkında Şoke Eden İtiraf: Yan Masadaki Kadın...

Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şoke eden itiraflar geldi. 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturan Pelin Karahan'ın Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocuğu var.

Sosyal medya hesabından eşi ve oğullarıyla sık sık mutlu anlarını paylaşan Pelin Karahan bir youtube yayınına konuk oldu.

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile gittikleri restoranda başlarından geçen şoke eden olayı tek tek anlattı.

Pelin Karahan, yan masalarında oturan bir kadının eşi Bedri Güntay'a sosyal medyadan mesaj attığını ifade etti.

Ünlü oyuncu, başlarından geçen olayı da şu sözlerle anlattı:

"Yan masamızda oldu, ailecek oturuyoruz. Yan masadaki kız sosyal medyadan kocama mesaj atmıştı. Bizimki 'kalkalım kalkalım' diyor. Ben de anlam veremedim. O da rahatsız olmuş. Kızın masasında da erkekler var, öyle uç durum yani. Artık insafsızlık ben karşısındayım! Derken ikinci mesaj geldi. 'Canın sıkıldı herhalde, niye kalktın?' yazmış. Yapacak bir şey oluyor bunlar. Biz kalktık."

ÇIPLAK FOTOĞRAF

Pelin Karahan daha önce "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi