Orhan Aydın’dan Depremde Kaybettiği Kızına Kahreden Mektup, Her Satırı Diğerinden Daha Acı
6 Şubat depremlerinde kızı Eylem Aydın’ı kaybeden usta oyuncu ve yazar Orhan Aydın, felaketin 2’nci yıl dönümünde kızını andı. Yürek yakan bir köşe yazısı kaleme alan Aydın “Vicdanları çürümüş, akılları esir, ahlaksızlığın bayrak edildiği kapkara günler yaşıyoruz. O simsiyah 6 Şubat gününün simsiyah ölüm sessizliği ülkeyi kuşattı gülüm. İki yıl geçti soramadım hesabını. Hangi kapıya dayansam vicdansızlık simsiyah bir duvar ördü” dedi.
Kaynak: BirGün
11 ili toz duman eden, binlerce kişinin enkaz altında kalarak hayatının kaybetmesine neden olan 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümü tüm Türkiye’de duygu dolu mesajlarla anıldı. Felakette hayatını kaybedenlerden biri de usta oyuncu ve yazar Orhan Aydın’ın kızı Eylem Aydın oldu.
36 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILMIŞTI
Eylem Aydın’ın ölüm haberini, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç sosyal medya hesabından “Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm. 36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun” diyerek duyurmuştu.
'İKİ YIL GEÇTİ SORAMADIM HESABINI'
Orhan Aydın, BirGün’de “2. yıl: Hep yalan, hep yalan, hep yalan” başlıklı yazısında acısını şöyle dile getirdi: Yüreğimde yaşam tutkumu, bir yağmur damlası kadar büyütecek yer bile kalmadı yavrum. Bedenim bana yabancılaştı, ellerimi tanıyamıyorum, gözlerim ah içinde. İki yıl geçti soramadım hesabını. Hangi kapıya dayansam vicdansızlık simsiyah bir duvar ördü.
'KAPKARA GÜNLER YAŞIYORUZ'
Senin ve tüm o çaresiz insanlık için serçelerle- sokak kedileri ile birlikte attığımız çığlıkların hepsi sahipsiz kaldı. Vicdanları çürümüş-akılları esir-ahlaksızlığın bayrak edildiği kapkara günler yaşıyoruz.
O simsiyah 6 Şubat gününün simsiyah ölüm sessizliği ülkeyi kuşattı gülüm. Kurtulup yaşadıklarını sananlar halen çadırlarda-konteynırlarda gıdasız-ışıksız-susuz-sağlıksızlar, yalnızca nefes alıyorlar.
Ama ne çare Kiraz Çiçeğim, binlerce anne-baba gibi yandım-bittim-kül oldum, gören-duyan yok. Acılar içinde kıvranan milyonlarca insanımızı umursamıyorlar.