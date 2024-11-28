Ünlü Oyuncu Melisa Döngel, Futbolcu Aşkıyla Bebek'te Görüntülendi

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile Bebek'te taksiye binerken görüntülendi.

Kaynak: Habertürk

Magazin haberleri
Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncu Melisa Döngel, Futbolcu Aşkıyla Bebek'te Görüntülendi - Resim: 1

Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Melisa Döngel, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırmaspor'da top koşturan Kerem Atakan Kesgin ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

1 4
Ünlü Oyuncu Melisa Döngel, Futbolcu Aşkıyla Bebek'te Görüntülendi - Resim: 2

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, kız kardeşi Elif Döngel'in doğum gününü sevgilisi Kerem Atakan Kesgin ile birlikte Bebek'teki bir mekânda kutladı.

2 4
Ünlü Oyuncu Melisa Döngel, Futbolcu Aşkıyla Bebek'te Görüntülendi - Resim: 3

Mekân çıkışında sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülenen Melisa Döngel, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

3 4
Ünlü Oyuncu Melisa Döngel, Futbolcu Aşkıyla Bebek'te Görüntülendi - Resim: 4

Oyuncu, sevgilisi ve kız kardeşi ile hızlı adımlarla yürüyüp bir taksiye binip oradan ayrıldı.

4 4