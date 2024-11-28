Ünlü Oyuncu Melisa Döngel, Futbolcu Aşkıyla Bebek'te Görüntülendi
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile Bebek'te taksiye binerken görüntülendi.
Kaynak: Habertürk
Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Melisa Döngel, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırmaspor'da top koşturan Kerem Atakan Kesgin ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, kız kardeşi Elif Döngel'in doğum gününü sevgilisi Kerem Atakan Kesgin ile birlikte Bebek'teki bir mekânda kutladı.
Mekân çıkışında sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülenen Melisa Döngel, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Oyuncu, sevgilisi ve kız kardeşi ile hızlı adımlarla yürüyüp bir taksiye binip oradan ayrıldı.