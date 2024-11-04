Ünlü Oyuncu Kansere Yakalandı

Van Der Beek, bu zorlu süreçte ailesinin desteğiyle mücadele ettiğini ve umudunu koruduğunu belirtti. Oyunculuğa ara vermeyen Van Der Beek, hem kariyerine hem de ailesine vakit ayırmaya devam ediyor. Tüm hayranları, sevilen oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor.