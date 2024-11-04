Ünlü Oyuncu Kansere Yakalandı

Amerikalı ünlü oyuncu James Van Der Beek, bir dergiye verdiği röportajda kansere yakalandığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ünlü Oyuncu Kansere Yakalandı - Resim: 1

Hollywood'dan üzücü bir haber geldi. Dawson's Creek'in sevilen yüzü James Van Der Beek, beklenmedik bir sağlık mücadelesi veriyor. 47 yaşındaki oyuncu, kolorektal kanser yani kalın bağırsak kanseri teşhisi aldığını duyurdu.

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Ünlü Oyuncu Kansere Yakalandı - Resim: 2

Van Der Beek, bu zorlu süreçte ailesinin desteğiyle mücadele ettiğini ve umudunu koruduğunu belirtti. Oyunculuğa ara vermeyen Van Der Beek, hem kariyerine hem de ailesine vakit ayırmaya devam ediyor. Tüm hayranları, sevilen oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor.

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Ünlü Oyuncu Kansere Yakalandı - Resim: 3

Eşi Kimberly ile 2010'da evlenen James Van Der Beek'in, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn ve Jeremiah adında altı çocuğu bulunuyor.

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