Ünlü Oyuncu Fırat Tanış Aşka Geldi: Sevgilisine Romantik Jest

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen Zeynep Günay ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak ilişkisini romantik bir notla duyurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Son dönemde ekranlarda canlandırdığı karakterle adından söz ettiren Fırat Tanış, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen Zeynep Günay ile ilişkisini sosyal medyada yaptığı paylaşımla yeniden gözler önüne serdi.

2022 yılında 8 yıllık evliliğini sonlandıran Tanış’ın, boşanmanın ardından gönlünü Zeynep Günay’a kaptırdığı biliniyordu. İlişkilerini kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden çift, bu kez romantik bir kareyle dikkat çekti.

Fırat Tanış, sevgilisi Zeynep Günay ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlarken, paylaşımına duygusal bir şiir notu ekledi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ünlü Oyuncu Fırat Tanış Aşka Geldi: Sevgilisine Romantik Jest - Resim : 1

Zeynep Günay ile fotoğrafını William Shakespeare'e ait olan '116. Sone' şiiri ile paylaşan Fırat Tanış, şu ifadelere yer verdi;

"Mutlu birleşmesine hiçbir engel yok bence

Gerçekten sevenlerin. Sevgi demem sevgiye

Bir döneklik yaparsa bir değişme görünce,

Başka yola saparsa sevgili saptı diye:

Hayır, sevgi besbelli sağlam bir nirengidir,

Boraları gözler de sallanmaz, göğüs gerer,

Gemilere yön veren yıldızların dengidir,

Değeri bilinmeden başı tâtâ göğe erer.

Zamanın soytarısı değildir sevgi asla,

Gül yüzlüler göçse de orağına düşerek

O değişmez kısacık günlerle haftalarla,

Direnir ve katlanır mahşerin ucuna dek.

Yanılıyorsam bunda ve çıkarsa yanlışım,

Ne hiç kimse sevmiştir, ne ben şiir yazmışım."

Kaynak: Haber Merkezi

