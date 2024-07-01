Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın annelik yolculuğu: Bilinmeyenlerini anlattı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, yakın zamanda podcast yayınında annelik deneyimini samimi bir şekilde paylaştı. Mola, çocukluğuna dair samimi açıklamalarda da bulundu.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın annelik yolculuğu: Bilinmeyenlerini anlattı

Ünlü iş insanı Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren ünlü oyuncu Ezgi Mola, 23 Kasım 2023 tarihinde ilk çocuğunu kucağına almıştı. Bir süredir ekranlarda yer almayan güzel oyuncu, katıldığı bir podcast yayınında bilinmeyenlerini anlattı.

Mola, oğlu Can'a olan sevgisini "Ölüyorum ona, çok büyük bir aşk yaşıyorum" sözleriyle dile getirdi. Anneliği "Hastalıklı ama aynı zamanda dünyanın en güzel şeyi" olarak tanımlayan Mola, oğlunun "paşa çocuğu" olmasını istemediğini ve onun daha centilmen, eşitlikçi bir erkek olması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Anneliğe çok alıştığını belirten Mola, eşi Mustafa Aksakallı'nın ise annelik konusunda kendisine çok yardımcı olmadığını, çiftin "kendi gece hayatlarını odada" yaşadıklarını ifade etti.

Mola'nın açık ve içten annelik itirafları, takipçileri tarafından oldukça ilgi gördü

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