Ünlü Oyuncu Emre Karayel'den Siyasete Yeşil Işık!Meclis’te Hangi Vekili Ziyaret Etti?

2004 yılının efsane dizisi Bir İstanbul Masalı’nda 'Zekeriya', 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Zafer Sasonlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emre Karayel, eşi Gizem Karayel ile birlikte Meclis’e gitti.

AKP'Lİ VEKİLİ ZİYARET ETTİ

DurakMedya'da yer alan habere göre, Emre Karayel TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık'ı ziyaret etti. Ünlü oyuncu ve eşi Meclis’te hatıra fotoğrafı çektirdi. Siyasi isimlerle bir araya gelen ünlü oyuncunun bu ziyareti büyük dikkat çekti. Emre Karayel’in bu ziyareti, siyasete gireceğinin sinyali olarak yorumlandı.

Son olarak Kirli Sepeti dizisindeki ‘Yiğit’ karakteri ile ekranlarda boy gösteren oyuncu siyasete gireceği iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

BİRİNCİ OLAN ATI 1 MİLYON KAZANDIRMIŞTI

Öte yandan çok sayıda yarış atı olduğu bilinen Emre Karayel’in ‘Yiğit Kardeş’ isimli atı, 10. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Koşusu'nda birinci gelmişti. Yiğit Kardeş isimli at, Karayel’e 1 milyon 707 bin TL kazandırması ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: Durak Medya