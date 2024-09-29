Ünlü Oyuncudan Cinsiyet Değiştiren Çocuğu Hakkında Açıklama

Çiçek Dilligil, yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz 26 yaşında artık bir birey. Aile olarak her zaman onun yanındayız. Adı artık Ayda. Bu karar ani alınmış bir heves ya da marjinal bir tercih değil, uzun bir süreç. Amerika’da yaşıyor ve önemli kliniklerden destek alıyor" ifadelerini kullandı.