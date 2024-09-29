Ünlü Oyuncudan Cinsiyet Değiştiren Çocuğu Hakkında Açıklama
Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın çocukları Ardahan Öztoprak, cinsiyet değiştirme kararı alarak adını "Ayda" olarak değiştirdi. Dilligil, sosyal medya hesabından kızıyla paylaştığı bir fotoğrafın ardından açıklamalarda bulunarak, ailesinin her zaman Ayda’nın yanında olduğunu belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Çiçek Dilligil, yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz 26 yaşında artık bir birey. Aile olarak her zaman onun yanındayız. Adı artık Ayda. Bu karar ani alınmış bir heves ya da marjinal bir tercih değil, uzun bir süreç. Amerika’da yaşıyor ve önemli kliniklerden destek alıyor" ifadelerini kullandı.
1997 doğumlu olan Ayda Öztoprak, eğitim amacıyla bir süredir Amerika'da yaşıyor. Cinsiyet değiştirme süreciyle birlikte adını Ayda olarak değiştiren Öztoprak, zaman zaman sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor. Dilligil’in kızıyla paylaştığı son fotoğraf, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Çiçek Dilligil, kızıyla olan fotoğrafına "Dünyamın en güzel fotoğrafı. Benim hasretim, güzelliğim, canımın parçası, kahkaham, gözyaşım, ömrüm... En çok senin annen olmayı sevdim. Ömrün sağlıklı, mutlu, huzurlu ve dilediğince geçsin, benim güzel Ayda’m... İyi ki doğmuşsun ve iyi ki bizi seçmişsin" notunu düştü.
Dilligil’in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı aldı. Ayda'nın değişimi de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.