Ünlü Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu Hakkında Bomba İddia! Bali'ye mi Kaçtı?

Yasak Elma, İkimizin Sırrı ve Maria dizileriyle tanınan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu’nun yaklaşık 15 milyon TL’lik borç nedeniyle Bali’ye yerleştiği iddia edildi. Türkiye’ye uzun süredir dönmediği belirtilen oyuncu hakkında suç duyuruları sonrası yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

Ünlü Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu Hakkında Bomba İddia! Bali'ye mi Kaçtı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeniçağ'ın haberine göre; 2025 yılının Ağustos ayından bu yana Türkiye’ye giriş yapmadığı öne sürülen oyuncunun, alacaklıların telefonlarına yanıt vermediği ve eski telefon hattını kullanmadığı iddia edildi.

Mengiroğlu’ndan alacaklı olduğunu savunan çok sayıda kişinin savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Yapılan suç duyurularının ardından oyuncunun ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ileri sürüldü. Yaklaşık 6 aydır Türkiye dışında olduğu belirtilen Mengiroğlu’nun çevresiyle iletişimini kestiği iddia edildi.

40 yaşındaki oyuncu, daha önce “Yasak Elma”, “İkimizin Sırrı” ve “Maria” gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkmıştı. İddialara ilişkin Mengiroğlu cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Yeniçağ

Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan Hayatını Kaybetti
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Yeraltı Dizisinin Setinde Kriz mi Çıktı? Devrim Özkan’ın ‘Deniz Can Aktaş’ Hamlesi Kafaları Karıştırdı Sette Kriz mi Var? Son Hamle Ortalığı Karıştırdı
ÇOK OKUNANLAR
Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı: 'Gereken Cevabı Verdik, Evlerine Gönderdik' Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı
Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak Araç Sahipleri Dikkat: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak
Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu! Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu