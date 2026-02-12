Ünlü Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu Hakkında Bomba İddia! Bali'ye mi Kaçtı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeniçağ'ın haberine göre; 2025 yılının Ağustos ayından bu yana Türkiye’ye giriş yapmadığı öne sürülen oyuncunun, alacaklıların telefonlarına yanıt vermediği ve eski telefon hattını kullanmadığı iddia edildi.

Mengiroğlu’ndan alacaklı olduğunu savunan çok sayıda kişinin savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğu öne sürüldü.

Yapılan suç duyurularının ardından oyuncunun ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ileri sürüldü. Yaklaşık 6 aydır Türkiye dışında olduğu belirtilen Mengiroğlu’nun çevresiyle iletişimini kestiği iddia edildi.

40 yaşındaki oyuncu, daha önce “Yasak Elma”, “İkimizin Sırrı” ve “Maria” gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkmıştı. İddialara ilişkin Mengiroğlu cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Yeniçağ