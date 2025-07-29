Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Ameliyat Oldu! Hastane Odasından Sağlık Durumunu Açıkladı

Ünlü oyuncu Cemre Baysel, hastane yatağından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını korkuttu. Geçirdiği bir operasyon sonrası sağlık durumu hakkında bilgi veren Baysel, “Endişelenecek bir şey yok” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Ameliyat Oldu! Hastane Odasından Sağlık Durumunu Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son olarak "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." adlı dizide izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Cemre Baysel, hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafla geçirdiği operasyonu duyurdu.

Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Ameliyat Oldu! Hastane Odasından Sağlık Durumunu Açıkladı - Resim : 1

'AMELİYATIN DAHA SONUNA GELDİK'

Ameliyatın ardından çekilen kareye, “Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok, biz neler atlattık. Bu da burada bir anı olarak kalsın” notunu düşen oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Ameliyat Oldu! Hastane Odasından Sağlık Durumunu Açıkladı - Resim : 2

'İYİ OLACAĞIM'

Sevenlerinden gelen destek mesajlarını da yanıtsız bırakmayan Baysel, “Teşekkür ederim, mesajlarınız bana çok iyi geliyor. İyiyim, daha da iyi olacağım” diyerek moral bulduğunu ifade etti.

GÖĞSÜNDEKİ KİTLE ALINDI

Ünlü oyuncunun yaklaşık sekiz yıldır göğsünde bulunan bir kitlenin alınması için özel bir hastanede ameliyat geçirdiği öğrenildi. Kitlenin iyi huylu olduğu bilgisi verildi.

Etiketler
Cemre Baysel
Dünya Yıldızı Jennifer Lopez İstanbul’a Geliyor: Dev Sahne, Büyük Konser Dünya Yıldızı İçin İstanbul'da Dev Sahne
Bülent Ersoy 'Bu Gece Acilen' Dedi, İsim Vererek İfşa Etti! Herkes Bunu Konuşuyor… Önce Paylaştı Fark Edince Geri Sildi 'Bu Gece Acilen' Dedi, İsim Vererek İfşa Etti!
El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir
Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış! Solmuş Bitkiler Bile Resmen Dile Geliyor Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış!
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti
Meteoroloji Tarih Verdi! Ferahlayacağız... Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası