Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Ameliyat Oldu! Hastane Odasından Sağlık Durumunu Açıkladı

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Son olarak "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." adlı dizide izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Cemre Baysel, hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafla geçirdiği operasyonu duyurdu.

'AMELİYATIN DAHA SONUNA GELDİK'

Ameliyatın ardından çekilen kareye, “Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok, biz neler atlattık. Bu da burada bir anı olarak kalsın” notunu düşen oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

'İYİ OLACAĞIM'

Sevenlerinden gelen destek mesajlarını da yanıtsız bırakmayan Baysel, “Teşekkür ederim, mesajlarınız bana çok iyi geliyor. İyiyim, daha da iyi olacağım” diyerek moral bulduğunu ifade etti.

GÖĞSÜNDEKİ KİTLE ALINDI

Ünlü oyuncunun yaklaşık sekiz yıldır göğsünde bulunan bir kitlenin alınması için özel bir hastanede ameliyat geçirdiği öğrenildi. Kitlenin iyi huylu olduğu bilgisi verildi.