Ünlü Oyuncu 16 Yaşındayken Öğretmeni Tarafından Tecavüze Uğradığını İtiraf Etti

Steadman, öğretmeni onu elle taciz etmeye ve ona ne yapmak istediğini ayrıntılı bir şekilde anlatınca gençlik kulübündeki öğretmenlere hepsini anlatacağını söyledi. Öğretmeni ise kimsenin ona inanmayacağını hatta "onu öldürüp cesedini parka atabileceğini" söyleyerek tehdit edip susturdu.