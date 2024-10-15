Ünlü Oyuncu 16 Yaşındayken Öğretmeni Tarafından Tecavüze Uğradığını İtiraf Etti
Ünlü oyuncu 16 yaşındayken bir gençlik tiyatro kulübünde öğretmeni tarafından cinsel saldırıya uğradığını yıllar sonra itiraf etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü İngiliz oyuncu Alison Steadman, 16 yaşındayken bir gençlik tiyatro kulübünde öğretmeni tarafından cinsel saldırıya uğradığını itiraf etti. Steadman, o korkunç geceyi ilk kez ayrıntılarıyla anlattı. Liverpool'da büyürken katıldığı bir gençlik tiyatro kulübünde, bir öğretmen tarafından cinsel saldırıya uğrayan Steadman, olayın ardından yıllar süren sessizliğini bozdu.
ORMANA GÖTÜRDÜ
Steadman, bir gençlik tiyatro kulübüne gitmeye başladı. Kulüpte bazı haftalar öğretmenler ziyarete geliyordu. Ziyarete gelen öğretmenlerde birinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı. Öğretmen bir akşam istememesine rağmen Steadman'ı evine bırakma konusunda ısrar etti. Öğretmenin arabasına binen Alison Steadman, zorla Sefton Park'ın ıssız ormanlarına götürüldü.
Steadman, öğretmeni onu elle taciz etmeye ve ona ne yapmak istediğini ayrıntılı bir şekilde anlatınca gençlik kulübündeki öğretmenlere hepsini anlatacağını söyledi. Öğretmeni ise kimsenin ona inanmayacağını hatta "onu öldürüp cesedini parka atabileceğini" söyleyerek tehdit edip susturdu.
Öğretmeni tarafından cinsel saldırıya uğrayan Steadman, yaşanan bu korkunç olayı ailesine gençlik tiyatrosuna gitmesini engelleyeceklerini düşündüğü için anlatmadığını söyledi.