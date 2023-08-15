Ünlü model paylaşmıştı: Burak Özçivit'ten o fotoğrafa yanıt

Ünlü model Angelina Michelle'nin sosyal medyada oyuncu Burak Özçivit'le görüntülü konuşmasını paylaştı. Ancak görüntünün photoshop olduğu anlaşıldı.

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Ünlü model paylaşmıştı: Burak Özçivit'ten o fotoğrafa yanıt

Ünlü model Angelina Michelle'nin sosyal medyada oyuncu Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaşması gündem oldu. Özçivit, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Amerikalı model Angelina Michelle, Instagram hesabından oyuncu Burak Özçivit ile görüntülü görüşmesini paylaştı. Üzerine de İngilizce “Türkiye’yi seviyorum” diye yazdı. Ancak görüntünün sahte olduğu ortaya çıktı.

Ünlü model paylaşmıştı: Burak Özçivit'ten o fotoğrafa yanıt - Resim : 1

Bu görüntü sosyal medyada yayılınca Özçivit, “Yeter artık bizi rahat bırakın” diyerek gerçek görüntüyü yayınladı. Özçivit'in görüntülü konuştuğu kişinin annesi olduğu ortaya çıktı. Model Michelle, Özçivit'in annenin görüntüsünü kaldırıp yerine kendi fotoğrafını koymuştu.

Ünlü model paylaşmıştı: Burak Özçivit'ten o fotoğrafa yanıt - Resim : 2

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