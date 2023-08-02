Ünlü modacı belgeleriyle ortaya koydu: En yakın arkadaşımla aldatıldım, şiddet gördüm
Modacı Cansu Özlevi, geçtiğimiz aylarda eşi Yosi Özlevi'den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. İkili daha sonra ise evliliklerine devam etme kararı almışlardı.
Modacı Cansu Özlevi, birlikte bir çocuk sahibi olduğu iş adamı eşi Yosi Özlevi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
Cansu Özlevi, geçtiğimiz aylarda şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı; ancak eşi Yosi Özlevi'nin ısrarları sonrası bu kararından vazgeçmişti.
Ancak Cansu Özlevi, daha önce de kendisine ihanet ettiğini öne sürdüğü Yosi Özlevi'nin aldatmaya devam ettiğini duyurdu.
"Beni defalarca aldatan kocam 5 aydır da en yakın arkadaşım İpek Esmer'le beraber. Evliliğim boyunca hem aldatıldım hem dayak yedim."