Ünlü modacı belgeleriyle ortaya koydu: En yakın arkadaşımla aldatıldım, şiddet gördüm

Modacı Cansu Özlevi, geçtiğimiz aylarda eşi Yosi Özlevi'den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. İkili daha sonra ise evliliklerine devam etme kararı almışlardı.

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Ünlü modacı belgeleriyle ortaya koydu: En yakın arkadaşımla aldatıldım, şiddet gördüm - Resim: 1

Modacı Cansu Özlevi, birlikte bir çocuk sahibi olduğu iş adamı eşi Yosi Özlevi hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

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Ünlü modacı belgeleriyle ortaya koydu: En yakın arkadaşımla aldatıldım, şiddet gördüm - Resim: 2

Cansu Özlevi, geçtiğimiz aylarda şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı; ancak eşi Yosi Özlevi'nin ısrarları sonrası bu kararından vazgeçmişti.

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Ünlü modacı belgeleriyle ortaya koydu: En yakın arkadaşımla aldatıldım, şiddet gördüm - Resim: 3

Ancak Cansu Özlevi, daha önce de kendisine ihanet ettiğini öne sürdüğü Yosi Özlevi'nin aldatmaya devam ettiğini duyurdu.

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Ünlü modacı belgeleriyle ortaya koydu: En yakın arkadaşımla aldatıldım, şiddet gördüm - Resim: 4

"Beni defalarca aldatan kocam 5 aydır da en yakın arkadaşım İpek Esmer'le beraber. Evliliğim boyunca hem aldatıldım hem dayak yedim."

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