Ünlü Kore Dizisinde Atatürk'ün İmzasını Çaldılar

Güney Kore dizi sektöründe yer alan bir dizide kullanılan Atatürk imzası herkesi şaşırttı.

Türkiye dahil olmak üzere, dünyanın birçok yerinde dizileri sevilerek izlenen Güney Kore’de dikkat çeken bir olay yaşandı. 2024 Güney Kore yapımlı Red Swan dizinin bir bölümünde görülen bir belgede avukat imzası olarak Atatürk'ün imzası kullanıldı. Dizi sahnesinde Atatürk’ün imzasının görülmesi dikkat çekti.