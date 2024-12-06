Ünlü Komedyenden Acı Haber: 39 Yaşında Hayatını Kaybetti
Amerika'da yarışmaya katılıp ünlenen komedyenden acı haber geldi. Komedyen Kabir "Kabeezy" Singh hayatını kaybetti.
"America's Got Talent" yarışmasına katılarak ünlenen komedyen Kabir "Kabeezy" Singh hayatını kaybetti. 39 yaşında hayatını kaybeden komedyenin ölüm nedeni bilinmiyor.
TMZ'de yer alan habere göre; Kabir çarşamba günü hayatını kaybetti ve yetkililer ölüm nedenini belirlemek için sonuçları bekliyor.
Sağlık sorunları yaşadığı bilinen ünlü komedyenin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.
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