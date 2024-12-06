Ünlü Komedyenden Acı Haber: 39 Yaşında Hayatını Kaybetti

Amerika'da yarışmaya katılıp ünlenen komedyenden acı haber geldi. Komedyen Kabir "Kabeezy" Singh hayatını kaybetti.

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Ünlü Komedyenden Acı Haber: 39 Yaşında Hayatını Kaybetti

"America's Got Talent" yarışmasına katılarak ünlenen komedyen Kabir "Kabeezy" Singh hayatını kaybetti. 39 yaşında hayatını kaybeden komedyenin ölüm nedeni bilinmiyor.

TMZ'de yer alan habere göre; Kabir çarşamba günü hayatını kaybetti ve yetkililer ölüm nedenini belirlemek için sonuçları bekliyor.

Sağlık sorunları yaşadığı bilinen ünlü komedyenin ölüm nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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