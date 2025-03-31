Ünlü Komedyen Yasemin Sakallıoğlu Bu Kez Güldürmedi Ağlattı, Destek Mesajı Yağdı

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı videolarla kısa süre içinde fenomen hale gelen, 2021 yılında Burak Yırtar ile olan birlikteliğini evlilikle taçlandıran ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu’nun uzun süredir hiçbir sosyal medya hesabını kullanmaması büyük dikkat çekmişti. Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu bunun nedenini ilk kez açıkladı.

‘KÖTÜ ŞEYLER ÜST ÜSTE GELİYOR’

Kayınvalidesinin felç geçirdiğini açıklayan Sakallıoğlu, şunları söyledi: Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu, eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat sanırım bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler. O yüzden yarın aile büyüklerinize sarılın. Hayat neler getirir hiç bilinmiyor. Bizim aileye de bekleyen herkese de sağlık sıhhat nasip olsun.

Takipçileri ünlü komedyene destek mesajı yağdırdı.

Kaynak: Haber Merkezi