Ünlü İsimlerden 2025’e Sıcak ‘Merhaba’! Kim Kiminle Neredeydi? İşte Birbirinden Renkli Yeni Yıl Pozları
Oynadıkları diziler, seslendirdikleri şarkılar, başaralı performansları, birbirinden ilginç röportajları ile isminden söz ettiren ünlüler, 2025 yılı paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. İşte ünlü isimlerin renkli ve sıcak yeni yıl paylaşımları…
Kaynak: Haber Merkezi
PINAR DENİZ’DEN 2025’E KALP
2024’te kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırımla evlenen güzel oyuncu Pınar Deniz, 2025 yılı mesajında yine eşi Yıldırım’a yer verdi. Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu, eşiyle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı.
DOĞULU ÇİFTİ AİLESİYLE YAN YANA
Bebek heyecanı yaşayan ünlülerden bir diğeri de başarılı oyuncu Neslihan Atagül. Oyuncu Kadir Doğulu ile yakın zamanda çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, 2025’i ailesiyle karşıladı. Oyuncu çift, paylaştıkları fotoğrafa "Çok güzel geçsin bu yıl" notunu düştü.
VOLKAN- ZEYNEP DEMİREL’DEN SICAK AİLE POZU
Volkan Demirel ve eşi Zeynep, yeni yılı kızlarıyla birlikte evlerinde karşılandı. Yakın zamanda üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Zeynep Demirel, ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı "Mutlu yıllar herkese" notunu düşerek paylaştı.
HAZAL SUBAŞI VE OĞUZHAN KOÇ OMUZ OMUZA
İlk ve Son dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Hazal Subaşı yeni yılı sevgilisi ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile karşıladı. Genç çift, ayna önünde çektikleri bir fotoğrafı paylaştı.
“DİLİYORUZ, İSTİYORUZ, BAZEN VERMİYOR”
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni yıl paylaşımında şöyle seslendi: 2025 yılından beklediklerim, 1985 ile aynı. Diliyoruz, istiyoruz, bazen veriyor bazen vermiyor, biz yine istiyoruz. Hepimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl dilerim. Sevdiklerinizle mutlu olun. Hoş geldin 2025, hoş geldin 52'nci yaşım, hoş geldin sahnede 30'uncu senem. Tekrar söylüyorum; sevdiklerinizle mutlu bir yıl olsun. Sevdiklerinize de söyleyin, mutlu olsunlar.
HANDE'DEN MUTLULUK POZU
Magazin gündeminin en merak edilen çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı yeni yılı beraber karşıladı. Hande Erçel sevgilisi ile yan yana pozunu paylaşıl mutluluğunu duyurdu.
“2024, ÇIK CANIM DIŞARI"
İlker Kaleli ile uzun süredir aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu yeni yıl paylaşımında2025’e "Sağlıklı, umut dolu, şapşahane bir yıl olsun. Herkese iyi seneler. 2025’e selamlar… 2024, çık canım dışarı" diyerek seslendi.