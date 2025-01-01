Ünlü İsimlerden 2025’e Sıcak ‘Merhaba’! Kim Kiminle Neredeydi? İşte Birbirinden Renkli Yeni Yıl Pozları

“DİLİYORUZ, İSTİYORUZ, BAZEN VERMİYOR”

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni yıl paylaşımında şöyle seslendi: 2025 yılından beklediklerim, 1985 ile aynı. Diliyoruz, istiyoruz, bazen veriyor bazen vermiyor, biz yine istiyoruz. Hepimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl dilerim. Sevdiklerinizle mutlu olun. Hoş geldin 2025, hoş geldin 52'nci yaşım, hoş geldin sahnede 30'uncu senem. Tekrar söylüyorum; sevdiklerinizle mutlu bir yıl olsun. Sevdiklerinize de söyleyin, mutlu olsunlar.