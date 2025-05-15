Ünlü İş İnsanı Nijerya'da Ölümden Döndü! Apar Topar Türkiye'ye Dönerek Ameliyat Masasına Yattı...
İş insanı Osman Merzeci'nin Nijerya'da trafik kazası geçirdiği ve ölümden döndüğü ortaya çıktı. Dizi parçalanan ünlü iş insanı, apar topar Türkiye'ye gelerek ameliyat oldu ve birkaç ay içinde sağlığına kavuştu.
Afrika'da birçok projeyi hayata geçiren ünlü iş insanı Osman Merzeci, Nijerya'da trafik kazası geçirdi.
Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre, yolda yürürken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu diz kapağı parçalanan Merzeci, apar topar Türkiye'ye dönerek ameliyat masasına yattı.
Üç aydan uzun süredir evinde dinlenen ünlü iş insanının sağlığına kavuştuğu ve koltuk değnekleriyle yürümeye başladığı öğrenildi.