Ünlü Fenomen Uyuşturucu Kaçakçısı Çıktı

İskoçya’da yaşayan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ellie Crampsie, valizinde yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanmasının ardından hakim karşısına çıktı. Piyasa değeri milyonları bulan esrarla ilgili dava süreci devam ediyor.

İskoçya’nın Glasgow kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Ellie Crampsie, yurt dışından dönüşünde valizinde bulunan uyuşturucu nedeniyle yargı sürecine girdi. 23 yaşındaki Crampsie, 16 Nisan 2025 tarihinde Tayland’dan Paris aktarmasıyla Edinburgh’a ulaştığı sırada sınır kontrolünde durduruldu.

Görevliler tarafından yapılan aramada, valiz içerisinde vakumlanmış paketler halinde toplam 17,7 kilogram esrar ele geçirildi. Yetkililer, söz konusu uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 151 bin sterlin, yani 8,8 milyon lira civarında olduğunu açıkladı.

SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Edinburgh Sheriff Court’ta görülen davada Crampsie, uyuşturucunun temin edilmesi ve dağıtımına katılma suçlamasını kabul etti. Savcılık, sanığın bagajında çok sayıda paket halinde uyuşturucu bulunduğunu mahkemeye sundu.

KARAR İLERİ TARİHE BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, verilecek cezanın belirlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bu süreçte sanık hakkında sosyal inceleme raporu hazırlanacağı ve mevcut kefalet şartlarının devam edeceği bildirildi.

Öte yandan yetkililer, son dönemde yurt dışından uyuşturucu getirmeye çalışan İngiltere vatandaşlarının sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığını vurguluyor. Ulusal Suç Ajansı verilerine göre, havayolu yolcuları arasında uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle yakalanan kişi sayısı son yıllarda hızla yükseldi.

2022 yılında 20 kişi bu suç kapsamında yakalanırken, sayı 2023’te 134’e, 2024’te ise 745’e çıktı. 2025’in ilk dokuz ayında ise 680 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

