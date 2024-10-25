Ünlü Oyuncu Tuvana Türkay Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, son dönemde yaşadığı sağlık sorunu ile hayranlarını endişelendirdi. Bacaklarındaki artan ağrı nedeniyle doktora giden Türkay, yapılan tetkikler sonucunda ciddi varis sorunlarıyla karşılaştı. Hızla ameliyat masasına yatırılan oyuncu, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Sosyal medya hesabından durumu hakkında açıklama yapan Türkay, "Uzun süredir bacak ağrıları yaşıyordum. Kramplar ve şişlikler nedeniyle zor günler geçirdim. Varislerim de mevcuttu. Sonrasında Cesur hocayla tanıştım ve ameliyat oldum. Şimdi varis çorabı giyiyorum" ifadelerini kullandı.

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Tuvana Türkay, eğitimine İstanbul Güneş Koleji'nde başladı ve ardından Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde devam etti. 2009-2010 yılları arasında TRT1'de yayınlanan "Ayrılık" dizisinde "Kevok" karakterini canlandırdı. 2011-2012 yıllarında ise "Yer Gök Aşk" dizisinde "Bade Palalı" rolüyle izleyici karşısına çıktı. Türkay, yetenekleri ve güzelliği ile dikkat çeken bir isim olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi