Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşmişti: Seksenler'in Yıldızı Erdem Baş’ın Yeni İşi Duyanları Şaşırttı

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, 2 yıl önce Türkiye'yi terk ederek ailesiyle birlikte ABD'ye taşınmıştı. Green Card çekilişini kazanarak gittiği Amerika'da ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.