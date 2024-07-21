Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşmişti: Seksenler'in Yıldızı Erdem Baş’ın Yeni İşi Duyanları Şaşırttı
Türkiye’yi terk ederek ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Seksenler'in yıldızı ünlü oyuncu Erdem Baş, yeni işini paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Baş, yeni bir işe başladığını ve hayatının değiştiğini anlattı.
"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, 2 yıl önce Türkiye'yi terk ederek ailesiyle birlikte ABD'ye taşınmıştı. Green Card çekilişini kazanarak gittiği Amerika'da ünlü oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanıyor.