Türkiye'yi terk eden Gökhan Özen yıllara meydan okuyor

Bu 6 yıllık süreçte işimi gücümü tüm yaşantımı her defasında yarıda kesip yine de büyük mutlulukla ülkeme koşma sebebim kızlarımdı. Kızlarımla olan ilişkimiz ve en doğal baba kız hakkımız terk edilmişlik krizleri geçiren sorunlu bir anne ve panik içerisinde suç örtbası peşine düşmüş ailesi tarafından her türlü tehdit, iftira ve kötülüğe baş vurularak alt üst edildi" demişti.