Türkiye'nin En Güzel Kadını Belli Oldu: Ayliz Duman

'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması nefesleri kesti. Genç kadınların 1’incilik için mücadele ettiği yarışmada birinciliği Almanya doğumlu olan 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.

TACI O KAPTI

Üniversite sınavına hazırlandığı öğrenilen Duman, yarışmanın finalinde kraliçelik tacını takan isim olmayı hak kazandı.

'Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te gerçekleştirilecek olan 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

1.75 boyundaki güzellik kraliçesi Ayliz Duman İngilizce ve Almanca biliyor.

İLK 5 GÜZEL

'Miss Universe Türkiye'de; 2'nci İlayda Anık, 3'üncü Sude Alkan, 4'üncü Ezgi Yalçın, 5'inci Menekşe Aras oldu.