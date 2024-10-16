Türkiye'nin En Güzel Kadını Belli Oldu: Ayliz Duman

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının galibi 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu. Almanya doğumlu Duman, 73’üncü Miss Universe yarışmasında Türkiye adına yarışacak.

Türkiye'nin En Güzel Kadını Belli Oldu: Ayliz Duman

'Miss Universe Türkiye' güzellik yarışması nefesleri kesti. Genç kadınların 1’incilik için mücadele ettiği yarışmada birinciliği Almanya doğumlu olan 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.

Türkiye'nin En Güzel Kadını Belli Oldu: Ayliz Duman - Resim : 1

TACI O KAPTI

Üniversite sınavına hazırlandığı öğrenilen Duman, yarışmanın finalinde kraliçelik tacını takan isim olmayı hak kazandı.

Türkiye'nin En Güzel Kadını Belli Oldu: Ayliz Duman - Resim : 2

'Miss Universe Türkiye' seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te gerçekleştirilecek olan 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye'nin En Güzel Kadını Belli Oldu: Ayliz Duman - Resim : 3

1.75 boyundaki güzellik kraliçesi Ayliz Duman İngilizce ve Almanca biliyor.

Türkiye'nin En Güzel Kadını Belli Oldu: Ayliz Duman - Resim : 4

İLK 5 GÜZEL

'Miss Universe Türkiye'de; 2'nci İlayda Anık, 3'üncü Sude Alkan, 4'üncü Ezgi Yalçın, 5'inci Menekşe Aras oldu.

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