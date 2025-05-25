Türk Sanat Müziğinin Usta İsimlerindendi... Kutlu Payaslı Hayatını Kaybetti

Türk sanat müziğinin sevilen sanatçılarından Kutlu Payaslı, hayatını kaybetti. Payaslı’nın cenazesi, Bursa Ulucami’de kılınan öğle namazından sonra defnedildi.

Son Güncelleme:
Türk Sanat Müziğinin Usta İsimlerindendi... Kutlu Payaslı Hayatını Kaybetti

Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden biri olan Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Kutlu Payaslı’nın cenazesi, Bursa Ulucami’de kılınan öğle namazının ardından Bursa’da toprağa verildi.

Türk Sanat Müziğinin Usta İsimlerindendi... Kutlu Payaslı Hayatını Kaybetti - Resim : 1

KUTLU PAYASLI KİMDİR?

1936 yılında Amasya'da dünyaya gelen Payaslı, müzik hayatına 1955 yılında TRT Ankara Radyosu’nda adım attı. Sadece güçlü sesiyle değil, aynı zamanda besteci kimliğiyle de sanat dünyasında derin izler bıraktı.

Müzik kariyeri boyunca birçok unutulmaz esere imza atan Payaslı'nın öne çıkan besteleri arasında "Bu Şarkı Senindir Dinle Sevgili", "Seninle Doluyum Kopamıyorum" ve "Hayat Ne Güzel Hayat Ne Hoştur" gibi parçalar yer alıyor.

1968 yılında Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal tarafından liyakat madalyasına layık görülen sanatçı, 1971’de de "Yılın Erkek Şarkıcısı" seçildi. 1998 yılında ise Türk müziğine yaptığı katkılar dolayısıyla "Devlet Sanatçısı" unvanı ile onurlandırıldı.

'Yeşilçam'ın Yaramaz Çocuğu' Kemal Sunal'ın Eşinden Ağlatan Mesaj! 50. Evlilik Yıl Dönümünde de Unutmadı'Yeşilçam'ın Yaramaz Çocuğu' Kemal Sunal'ın Eşinden Ağlatan Mesaj! 50. Evlilik Yıl Dönümünde de UnutmadıMagazin
‘Adile’ Filmi İçin Büyük Sürpriz! Kemal Sunal’ı Canlandıracak İsim Belli Oldu‘Adile’ Filmi İçin Büyük Sürpriz! Kemal Sunal’ı Canlandıracak İsim Belli OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ne Yeşil Çay Ne Limonlu Su! Sadece 3 Gün İçmek Vücuttaki Yağları Eritiyor Ne Yeşil Çay Ne Limonlu Su! Sadece 3 Gün İçmek Vücuttaki Yağları Eritiyor
Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Cenaze Sonrası İlk Paylaşım! Kaybettiği Ablasını Andı, Yürekleri Yaktı Ablasını Kaybeden Simge Sağın’dan İlk Paylaşım
25 Mayıs Burç Yorumları: Yüzleşme Dönemi Başlıyor 25 Mayıs Burç Yorumları: Yüzleşme Dönemi Başlıyor
Mehmet Ali Erbil’e Eski Eşinden Gözdağı! 'Çok Canı Acır' Dedi Son Noktayı Koydu Eski Eşinden Mehmet Ali Erbil' Büyük Şok
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı? Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?
İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Ürün İadede Kargo Süreci Tümden Değişti
Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları Belli Oldu! Türkiye'nin Listedeki Yeri Şaşırttı
Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Sürpriz Yarattı En Güçlü Hava Kuvvetleri Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?
Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Bu Hataya Düşen Yandı 280 Bin Lira Para Cezası Var Bu Hataya Düşen Yandı, 280 Bin Lira Cezası Var