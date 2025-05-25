Türk Sanat Müziğinin Usta İsimlerindendi... Kutlu Payaslı Hayatını Kaybetti

Türk sanat müziğinin duayen isimlerinden biri olan Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Kutlu Payaslı’nın cenazesi, Bursa Ulucami’de kılınan öğle namazının ardından Bursa’da toprağa verildi.

KUTLU PAYASLI KİMDİR?

1936 yılında Amasya'da dünyaya gelen Payaslı, müzik hayatına 1955 yılında TRT Ankara Radyosu’nda adım attı. Sadece güçlü sesiyle değil, aynı zamanda besteci kimliğiyle de sanat dünyasında derin izler bıraktı.

Müzik kariyeri boyunca birçok unutulmaz esere imza atan Payaslı'nın öne çıkan besteleri arasında "Bu Şarkı Senindir Dinle Sevgili", "Seninle Doluyum Kopamıyorum" ve "Hayat Ne Güzel Hayat Ne Hoştur" gibi parçalar yer alıyor.

1968 yılında Ürdün Kralı Hüseyin bin Talal tarafından liyakat madalyasına layık görülen sanatçı, 1971’de de "Yılın Erkek Şarkıcısı" seçildi. 1998 yılında ise Türk müziğine yaptığı katkılar dolayısıyla "Devlet Sanatçısı" unvanı ile onurlandırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi