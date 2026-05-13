Türk Sanat Müziğinin Acı Kaybı! Adnan Şenses’in Manevi Kızı Banu Kalender Hayatını Kaybetti
Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Banu Kalender’den gelen acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve Adnan Şenses’in manevi kızı olarak tanınan sanatçı, yaşam mücadelesini kaybetti. Kalender’in Kartal’daki aile mezarlığında babasının yanına sessiz sedasız defnedildiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre Kalender, 26 Nisan’da evinde rahatsızlanmasının ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yapılan incelemelerde ünlü sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi.
SESSİZCE TOPRAĞA VERİLDİ
Adnan Şenses’in manevi kızı olarak da bilinen Banu Kalender’in cenazesinin geçtiğimiz günlerde Kartal’daki aile mezarlığında defnedildiği belirtildi. Sanat camiasında derin üzüntü yaratan vefat haberinin ardından Kalender’in babasının yanına sessiz sedasız toprağa verildiği öğrenildi.
