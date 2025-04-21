Türk Sanat Müziği Efsanesi Ayşe Mine'den Korkutan Haber! Ameliyat Oldu: İşte Sağlık Durumu...

Asıl adı Ayşe Akyüz olan, 80'li yıllarda seslendirdiği 'Erkek Milleti' ve 'Yemin mi Ettin' şarkılarıyla tanınan Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine'den korkutan haber geldi.

Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bağırsaklarından ameliyat oldu. Sağlık durumuna ilişkin konuşan Ayşe Mine, operasyonun 5 saat sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

'SANATÇILARIN KIYMETİNİ YAŞARKEN BİLSİNLER'

“Bağırsaklarımdan operasyon geçirdim. Başarılı bir ameliyattı. Toparlayacağım. Sanatçıların kıymetini yaşarken bilsinler. Öldükten sonra kalabalık bir işe yaramıyor. Bunu unutmayın.”

Kaynak: Haber Merkezi