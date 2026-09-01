Tupac Cinayetinde 30 Yıllık Gizem Sona Erdi! 'Keffe D' Cinayetten Suçlu Bulundu

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ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesine ilişkin görülen davada Duane Keith Davis, cinayetten suçlu bulundu. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, Las Vegas kentinde görülen davada jüri, yaklaşık 3 saatlik değerlendirmenin ardından cinayetin sanığı "Keffe D" lakaplı Davis hakkındaki kararını açıkladı.

DAVIS’İN AÇIKLAMALARI VE ANILARI DELİL OLARAK KULLANILDI

"South Side Compton Crips" çetesinin eski elebaşı Davis'i, Shakur'u öldürmekten suçlu bulan jüri, Davis'in, cinayete ilişkin açıklamalarının ve 2019'da yayımlanan "Compton Street Legend" adlı anı kitabında Shakur'un öldürülmesine ilişkin verdiği detayların delil olarak sayıldığını bildirdi. Davayı gören Yargıç Carli Kierny, Davis'e verilecek cezayı 13 Ekim'de açıklayacağını belirtti. Suçlamaları reddeden Davis ise mahkemenin kararını açıklamasının ardından temyize başvuracağını aktardı.

CİNAYET YAKLAŞIK 30 YILDIR ÇÖZÜLEMEMİŞTI

Hip-hop dünyasının ünlü isimlerinden Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da içinde bulunduğu aracın yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Saldırı sırasında 25 yaşında olan Shakur, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti. Shakur'un öldürülmesiyle bağlantılı olarak Davis, 2023'te gözaltına alınmıştı. Savcılar cinayete ilişkin hazırladıkları iddianame kapsamında, Davis'in Shakur'u öldüren silahı ateşleyen kişi olmadığını ancak saldırıyı "intikam amacıyla" planladığını ve cinayette kullanılan silahı temin ettiğini savunmuştu.

Kaynak: AA