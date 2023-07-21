Tuğçe Tayfur, yaşadığı şiddeti anlattı: "Vücudumdaki morlukları makyözler kapatıyordu"
Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabından eski nişanlısı Burak Kalfa'ya yönelik yaptığı paylaşım gündeme oturdu. Tayfur, yaşadığı şiddet dolu günleri anlattı.
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı sevgilisi Burak Kalfa ile geçtiğimiz yıl eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tuğçe Tayfur'un, nişandan 16 gün sonra Burak Kalfa ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan çift, ilişkilerine geçtiğimiz aylarda son noktayı koymuştu. Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı tarafından kendisine şantaj yapıldığını açıkladı.
Tayfur, sosyal medya hesabından, "Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullandı. Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabus dolu günleri Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık'a anlattı.
Savcılığa başvurduğunu ve Kalfa hakkında uzaklaştırma kararı çıkartıldığını söylen Tayfur sözlerine şöyle devam etti: