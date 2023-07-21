Tuğçe Tayfur, yaşadığı şiddeti anlattı: "Vücudumdaki morlukları makyözler kapatıyordu"

Tayfur, sosyal medya hesabından, "Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum" ifadelerini kullandı. Tuğçe Tayfur eski nişanlısının yaşattığı kabus dolu günleri Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık'a anlattı.