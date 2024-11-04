Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın İkiz Kızlarının Son Hali Görenleri Şaşırttı
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın ikiz kızlarının son hali görenleri şaşırttı. Büyüküstün, kızlarının Paris sokaklarında dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
2011 yılında evlenen Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın ikizleri olmuştu. Zeytin Ağacı ve Yarın Yokmuş Gibi yapımlar sebebiyle uzun bir sürenin ardından Paris'ten Türkiye'ye dönen Tuba Büyüküstün, kızlarının yaşadığı Paris'e gitti ve sokakta dans ettiği anları paylaştı.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü ismin paylaşımı çok konuşulmayı başardı. Ünlü oyuncunun kızlarını görenler şoke oldu.