Sevilen Dizinin Fişi Çekildi: Ekrana Veda Ediyor

Dizinin ikinci sezon ortasında final yapma kararı, öncelikli olarak düşük reytinglerden kaynaklanıyor. Ancak, 26. bölümü ekrana gelecek olan dizinin reytinglerinde bir yükselme olursa bir iki bölüm uzama ihtimali de var…

Diziye gönül veren izleyiciler, final haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı.