Sevilen Dizinin Fişi Çekildi: Ekrana Veda Ediyor
Sevilen dizi reytinglerde istediğini elde edemeyince erken final kararları aldı. Motto Yapım’ın TRT için çektiği “Kara Ağaç Destanı” dizisinin fişi çekildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Son dönemde televizyon dünyasında yaşanan reyting savaşları, birçok dizinin erken final yapmasına neden oluyor. Bu durumdan nasibini alan son dizi ise TRT ekranlarının sevilen yapımlarından "Kara Ağaç Destanı" oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mustafa Becit'in senaryosunu yazdığı ve Cem Akyoldaş'ın yönettiği dizi, 30. bölümüyle ekranlara veda edecek. Kapadokya'nın eşsiz güzellikleri arasında çekilen dizi, Olgun Şimşek, Ayten Uncuoğlu, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl gibi başarılı oyuncularıyla dikkat çekiyordu.
Dizinin ikinci sezon ortasında final yapma kararı, öncelikli olarak düşük reytinglerden kaynaklanıyor. Ancak, 26. bölümü ekrana gelecek olan dizinin reytinglerinde bir yükselme olursa bir iki bölüm uzama ihtimali de var…
Diziye gönül veren izleyiciler, final haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı.