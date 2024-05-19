Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı

Törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İzzet Yıldızhan, Gülben Ergen, Mehmet Ali Erbil ve Ragıp Savaş ile sanat dünyasından pek çok kişi ve Yolaç'ın sevenleri katıldı.

Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Yolaç'ın değerli bir isim olduğunu belirterek, "Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.