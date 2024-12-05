TRT1 İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak

2025 yılı yaklaşırken çok sayıda TV kanalı yeni yıl hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda birçok dizi için final kararı alındı.

Ekranda final yapan dizilere bir yenisi daha eklendi. TRT1 ekranlarında yayımlanan iddialı dizi ekrana veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakterlerinden “Hikmet” rolüyle hafızalara kazınan Erdem Ergüney’in “Cafer Ağa” rolüyle konuk olduğu Kara Ağaç Destanı’nın final tarihi kesinleşti.

Kara Ağaç Destanı dizisinin final tarihi belli oldu!