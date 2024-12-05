TRT1 İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak
TRT1 ekranlarında yayımlanan Kara Ağaç Destanı dizisinin final tarihi kesinleşti
2025 yılı yaklaşırken çok sayıda TV kanalı yeni yıl hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda birçok dizi için final kararı alındı.
Ekranda final yapan dizilere bir yenisi daha eklendi. TRT1 ekranlarında yayımlanan iddialı dizi ekrana veda edecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakterlerinden “Hikmet” rolüyle hafızalara kazınan Erdem Ergüney’in “Cafer Ağa” rolüyle konuk olduğu Kara Ağaç Destanı’nın final tarihi kesinleşti.
Kara Ağaç Destanı dizisinin final tarihi belli oldu!
Kara Ağaç Destanı dizisinin 30. bölümde biteceği gündeme gelmiş ve reytinglere göre bölüm sayısında değişiklik olabileceği, projenin 2 bölüm daha uzayabileceği belirtilmişti. TRT1’nin Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Özlem Conker ve Meltem Akçöl’ü buluşturan Motto Yapım imzalı dizisinin final tarihi netleşti.
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakterlerinden “Hikmet” rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Erdem Ergüney’in de “Cafer Ağa” rolüyle konuk olduğu dizinin 30. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı. “Kara Ağaç Destanı” dizisinin 30. bölümü 20 Aralık Cuma akşamı seyirciyle buluşacak. Ekibin Kapadokya’daki çekimleri 15 Aralık’ta tamamlaması planlanıyor.