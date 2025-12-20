TRT 1'in Fenomen Dizisi Taşacak Bu Deniz İçin Bomba İddia

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Taşacak Bu Deniz dizisiyle ilgili yeni bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Dizinin kadrosuna Öykü Gürman’ın dahil olacağı yönündeki söylentiler, izleyiciler arasında merak yarattı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı yapım, yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Dizinin popülerliği artarken, kadroya yeni bir ismin ekleneceği iddiaları da peş peşe geldi.

Sosyal medyada ortaya atılan söylentilerin temelinde, Öykü Gürman’ın dizide yer alan Ava Yaman’ı sosyal medya üzerinden takibe alması yer aldı. Bu detay, “kadroya katılıyor” yorumlarının çoğalmasına neden oldu. Ayrıca Gürman’ın daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisinde Ulaş Tuna Astepe ile birlikte rol almış olması, iddiaları güçlendiren bir unsur olarak gösterildi.

Ancak konuya ilişkin merak edilen soruya Öykü Gürman’dan net bir yanıt geldi. Bir radyo programına konuk olan ünlü isim, Taşacak Bu Deniz dizisinde yer alacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gürman açıklamasında, “Teşekkür ederim sevginize, ilginize ama böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte, Öykü Gürman’ın Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosuna katılacağı yönündeki söylentiler de netlik kazanmış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi